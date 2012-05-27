Союз азербайджанців світу вітає співвітчизників з Днем республіки

Харьков. 27 мая. УНИАН. Союз азербайджанцев мира поздравил соотечественников с Днем республики.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

С привественным словом к соотечествинникам обратился вице-президент Международной академии казачества, академик, Герой казацкого народа, маршал Миршахин Исмаилов.

«XX век вошел в историю не только как век науки и техники, но и как столетие национального возрождения, освобождения народов от колониализма и образования национальных государств, - говорится в приветственном обращении.

«В результате произошедшей в России в 1917 году революции завершилась эра правления династии Романовых, распалась Российская империя. Настало время, когда народы сами должны ни были решить свою судьбу. Воспользовавшись этим историческим шансом, воспитанные в национальном духе и самосознании лучшие сыны Азербайджана во главе с Мамед Амин Расулзаде объявили о создании Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Провозглашенная 28 мая 1918 года, она стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке. Это была Парламентская республика. АДР приняла государственные атрибуты - флаг, герб, гимн. На ее трехцветном флаге гармонично сочетались символы тюркизма, ислама и европейского начала. Однако АДР суждено было просуществовать всего 23 месяца. 28 апреля 1920 года 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку, и республика пала», - говорится в обращении.

День республики - день восстановления государственное независимости Азербайджана - с 1990 года отмечается как государственный праздник, подчеркивает маршал М.Исмаилов..