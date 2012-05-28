На трасі Київ-Харків – дві аварії зі смертельними наслідками

Харків. 28 травня. УНІАН. На трасі Київ-Харків сталися дві ДТП зі смертельними наслідками.

Як повідомили УНІАН в обласному Управлінні ДАІ, у неділю, 27 травня, близько 8.00 на 458-му кілометрі автошляху Київ-Харків-Довжанський Харківського району 31-річний водій автомобіля Toyota camry, рухаючись у бік Харкова, в районі райцентру Люботин не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та перекинувся.

Внаслідок ДТП водій автомобіля від отриманих травм загинув на місті пригоди, 33-річний пасажир з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості був доставлений до обласної клінічної лікарні у місто Харків.

Цього ж дня об 11.30 неподалік – на 456-му кілометрі автошляху Київ-Харків-Довжанський, поблизу міста Люботин, 63-річний харків’янин, водій автомобіля ВАЗ-21014, рухаючись у напрямку Харкова, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та перекинувся.

Внаслідок ДТП постраждала 62-річна жінка - пасажирка автомобіля, яка під час доставлення до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги померла в автомобілі «швидкої».