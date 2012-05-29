У Харкові на Євро-2012 фанів розважатимуть відомі співаки

Харків. 29 травня. УНІАН. У Харкові на офіційній фан-зоні під час чемпіонату Євро-2012 виступлять британський музикант Fatboy Slim, учасник американського хіп-хоп гурту «Black Eyed Peas» Джейм Гомес (Taboo), голландський діджей Armin van Buuren, грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе та інші відомі музиканти.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на режисера офіційної фан-зони в Харкові Олега Каткова, вхід у фан-зону в матчеві дні буде безкоштовним для всіх.

За його словами, діджей Armin van Buuren виступить 13 липня у день матчу Нідерланди – Німеччина. Концерт діджея почнеться о 23.40 після трансляції матчу і триватиме півтори години

О.Катков додав, що протягом чемпіонату на сцені фан-зони в Харкові виступлять українські гурти «ТНМК», «Gorchitza Live Project», «Бумбокс», «Сезон загона», «Кривоструй», «Оркестр ЧЕ», «Мagnifica», «Тонкая Красная Нить» (ТКН), «deliKate», «VIPs», «Морж», московський гурт «Галактика», виконавиці Наталія Самсонова, Маняша, Маша Гойя, фольклорний гурт «Слобожанські козаки».

У церемонії закриття харківської фан-зони, яка пройде 1 липня, візьмуть участь популярні виконавці Руслана, «Tomatoo Juice» та Ліза Вассабі.

О.Катков підкреслив, що в нематчеві дні вхід в офіційну фан-зону Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Харкові буде платним.

Він зазначив, що плата за вхід буде символічною. «Це не наша примха. Плату за вхід бере оператор фан-зони, і він має на це право. Оскільки у фан-зоні виступатимуть дорогі артисти», - сказав О.Катков.