Сьогодні у Харкові Шуфрич

Харків. 21 вересня. УНІАН. Сьогодні візит до Харкова здійснює міністр з надзвичайних ситуацій, кандидат у народні депутати від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, вранці Н.ШУФРИЧ поспілкувався з виборцями в Ізюмі, а в ці хвилини розпочалася його прес-конференція в інформагентстві Status quo.

Пізніше представник ПР проведе зустріч з харків’янами на майдані Конституції та візьме участь у святкуванні Дня Вовчанська.