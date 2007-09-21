Сьогодні у Харкові Шуфрич
12:25, 21 вересня 2007Харьків
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У ці хвилини він проводить прес-конференцію
Харків. 21 вересня. УНІАН. Сьогодні візит до Харкова здійснює міністр з надзвичайних ситуацій, кандидат у народні депутати від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ.
Як передає кореспондент УНІАН, вранці Н.ШУФРИЧ поспілкувався з виборцями в Ізюмі, а в ці хвилини розпочалася його прес-конференція в інформагентстві Status quo.
Пізніше представник ПР проведе зустріч з харків’янами на майдані Конституції та візьме участь у святкуванні Дня Вовчанська.
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