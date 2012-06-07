Вхід до фан-зони Євро-2012 у нематчеві дні коштуватиме 50 грн

Харків. 7 червня. УНІАН. Вхід до офіційної фан-зони Євро-2012 у Харкові в нематчеві дні коштуватиме близько 50 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в медіа-центрі фан-зони у Харкові сказав офіційний куратор харківської та київської фан-зон Вілен Матвєєв.

За його словами, усього під час чемпіонату буде 5 нематчевих днів, у які на території харківської фан-зони проходитимуть «хороші концерти високого рівня». В.Матвєєв зазначив, що в нематчеві дні деякі концерти на території фан-зони будуть безкоштовні.

«Ми не впевнені, що всі 5 днів будуть платними. Швидше за все, один-два дні ми зробимо безкоштовні концерти, в інший час, я гадаю, білет буде коштувати 50 грн на хороший концерт», - сказав В.Матвєєв.

Він також зазначив, що в усі дні роботи харківської фан-зони місця на VIP-секторі будуть платними. За словами В.Матвєєва, вартість місця у VIP-секторі становитиме від 400 до 1000 грн залежно від статусу матчу. Після трансляцій VIP-сектор працюватиме як дискотека.

За словами куратора, у Харкові під час Євро-2012 на сцені офіційної фан-зони виступлять український гурт «Бумбокс», учасник американського хіп-хоп гурту «Black Eyed Peas» Джейм Гомес (Taboo), голландський ді-джей Armin van Buuren. Крім цього, продовжуються переговори з британським ді-джеєм Fatboy Slim.

В.Матвєєв підкреслив, що у матчеві дні вхід на фан-зону буде безкоштовним для всіх бажаючих.

Довідка УНІАН. Територія офіційної фан-зони в Харкові становить 22,5 тис кв м. Територія фан-зони обмежується вулицею Сумською, пам’ятником Леніну, будівлею готелю «Харків» та садом ім. Шевченка. Інфраструктура фан-зони: сцена (477 кв м), 3 екрани, у тому числі 1 на сцені, 3 медичних пункти, медіа-центр, майданчик для людей з обмеженими можливостями, санітарна зона, пункти харчування, система виходів-входів, евакуаційних виходів тощо.