Бережна подякувала медперсонал харківської стоматклініки №1 «за доброту і милосердя»

Харків. 11 червня. УНІАН. Народний депутат України Ірина Бережна подякувала медперсонал харківської стоматологічної кліникі №1 за доброту і милосердя.

«За родом своєї діяльності я багато спілкуюся з харків`янами і безпосередньо з жителями Київського району Харкова. І чула про вашу клініку та її лікарів лише теплі відгуки, - звернулася І.Бережна на урочистих зборах до медичних працівників. - Дуже часто жителі приходять до вас з гострим критичним болем. І всім ви надаєте висококваліфіковану допомогу».

«Ваша стоматологічна лікарня, - зазначила народний депутат, - одна з найперших клінік цього профілю в Харкові. Допомога тут виявляється цілодобово. В таких обставинах ваша робота вимагає найкращих людських якостей - доброти і милосердя».

В рамках урочистого заходу І.Бережна нагородила працівників поліклініки почесними грамотами за багаторічну самовіддану працю і високий професіоналізм, а також побажала всім лікарям, медсестрам та молодшому медичному персоналу, щоб «пацієнти завжди посміхалися здоровими і щасливими усмішками», повдомляє прес-служба народного депутата.

