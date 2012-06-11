«Авіалінії Харкова» придбав Ярославський

Харьков. 11 июня. УНИАН. Новым владельцем ПАО «Авиалинии Харькова» стал Александр Ярославский - президент группы DCH и владелец футбольного клуба «Металлист».

Информацию о покупке авиакомпании харьковским бизнесменом корреспонденту УНИАН подтвердили в прес-службе DCH.

Собеседник агентства ссылается на информацию самого А.Ярославского, по данным которого 99,99% акций ПАО «Авиалинии Харькова» приобретены структурами DCH.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал 99,99% акций ПАО «Авиалинии Харькова» за 1,2 млн грн. При этом ФГИУ не назвал имя покупателя виакомпании. Продажа была осуществлена на фондовой бирже ПФТС, поступление средств ожидается в ближайшее время.

Справка УНИАН. Александр Ярославский - украинский миллиардер. Состояние оценивается в 1,4 млрд. дол. Входит в ТОР-15 рейтингов украиских изданий Forbes, «Корреспондент», Kyiv Post. Вдаделец группы DCH и ФК «Металлист», генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012. Группа DCH - одна из самых мощных и динамично развивающихся бизнес-групп Украины, имеет в своем распоряжении активы разной отраслевой принадлежности (активы представлены строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др.).

В 2008 г. компания «Нью Системс АМ», входящая в структуры DCH, приобрела целостный имущественный комплекс Международного аэропорта «Харьков» в аренду на 49 лет. Компания инвестировала в реконструкцию аэровокзала и прилегающей территории 107,2 млн долл.

АО «Авиалинии Харькова» создано на базе Харьковской государственной авиакомпании «Авиалинии Харькова». Компания специализируется на техническом обслуживании воздушных судов, с 1998 по 2001 г. осуществляла пассажирские перевозки.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА