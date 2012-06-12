У фан-зоні Євро-2012 на матчі України зі Швецією - «аншлаг»
15:01, 12 червня 2012Харьків
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Гру дивилися 60 тисяч фанів
Харків. 12 червня. УНІАН. У Харкові на офіційній фан-зоні Євро-2012 матч Україна – Швеція дивилося близько 60 тисяч уболівальників.
Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Олексія Чубарова.
Він уточнив, що 60 тисяч глядачів - це максимальна кількість уболівальник, яка може вміститися у харківській фан-зоні.
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