Вчора у фан-зоні випито 4 тисячі літрів пива

Харків. 13 червня. УНІАН. Відвідувачі офіційної фан-зони Чемпіонату Європи з футболу 2012 року на площі Свободи 12 червня випили 4 тисячі літрів пива.

Про це повідомила заступник директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Наталія Мірошниченко. Вона уточнила, що з початку Євро-2012 відвідувачі фан-зони випили 30 тис. л пива.

Прес-служба міської ради нагадує, що у фан-зоні працюють 36 кіосків з їжею, пивом та безалкогольними напоями.