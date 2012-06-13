Тхір Фред зробив прогноз на матчі Данія - Поругалія і Голландія - Німеччина

Харків. 13 червня. УНІАН. У Харкові тхір-віщун Фред зробив передбачення щодо результатів матчів Данія - Поругалія і Голландія - Німеччина, які пройдуть сьогодні у Львові та Харкові відповідно.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, Фред передбачив перемогу збірних Португалії та Голландії.

Перед Фредом поставили дві миски з їжею і прапорцями країн, що беруть участь у сьогоднішніх матчах. Спочатку тхір обирав між збірними Данії та Португалії і зупинився на португальській збірній. Потім Фред обирав між командами Голландії та Німеччини, і його вибір припав на збірну Голландії.