У передматчевій ході голландських фанів взяли участь близько 20 тисяч осіб

Харків. 14 червня. УНІАН. У Харкові в урочистій передматчевій ході голландських уболівальників, за попередніми даними, взяли участь близько 20 тисяч осіб.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного Управління МВС України в Харківській області.

За даними міліції, колона уболівальників пройшла Харковом близько 10 кілометрів, що зайняло приблизно двох годин.

Весь цей час вболівальників супроводжували понад 400 працівників міліції. Безпеку дорожнього руху забезпечували інспектори Державтоінспекції. Колона без жодних перешкод дісталася до головної спортивної арени Харківщини - стадіону «Металіст», де уверечі грали збірні Голландії та Німеччини. Жодних порушень громадського порядку не допущено.