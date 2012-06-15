У Тимошенко немає претензій до лікарів ЦКЛ - євродепутати
01:19, 15 червня 2012Харьків
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Хармс і Шульц відвідали екс-прем’єра
Харків. 14 червня. УНІАН. В екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка проходить курс реабілітації у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, немає претензій до лікарів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові після зустрічі з Ю.Тимошенко сказали депутати Європейського парламенту Ребекка Хармс і Вернер Шульц.
За словами Р.Хармс, під час зустрічі з Ю.Тимошенко були обговорені питання, пов’язані з умовами її тримання та лікування у клініці.
Р.Хармс підкреслила, що Ю.Тимошенко не висловлювала претензій до харківських лікарів, однак, на думку євродепутата, навіть за таких умов, перебуваючи фактично в ув’язненні, Ю.Тимошенко не зможе вилікуватися повністю.
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