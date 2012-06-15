У Тимошенко немає претензій до лікарів ЦКЛ - євродепутати

Харків. 14 червня. УНІАН. В екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка проходить курс реабілітації у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, немає претензій до лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові після зустрічі з Ю.Тимошенко сказали депутати Європейського парламенту Ребекка Хармс і Вернер Шульц.

За словами Р.Хармс, під час зустрічі з Ю.Тимошенко були обговорені питання, пов’язані з умовами її тримання та лікування у клініці.

Р.Хармс підкреслила, що Ю.Тимошенко не висловлювала претензій до харківських лікарів, однак, на думку євродепутата, навіть за таких умов, перебуваючи фактично в ув’язненні, Ю.Тимошенко не зможе вилікуватися повністю.