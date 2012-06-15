Тхір Фред засмутив шведів і французів

Харків. 15 червня. УНІАН. Тхір Фред у фан-зоні на майдані Свободи у Харкові зробив передбачення щодо результатів матчів Україна - Франція та Швеція - Англія, які пройдуть сьогодні, 15 червня, у Донецьку та Києві.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міськради, тхір-віщун передбачив на сьогодні перемогу України та Англії.

Перед Фредом поставили дві миски з їжею та прапорцями країн, які беруть участь у сьогоднішніх іграх. Спочатку тхір обирав між командами України та Франції і зупинився на українській збірній. Потім Фред обирав між командами Швеції та Англії, і його вибір припав на збірну Англії.