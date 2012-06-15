Україна програла збірній Франції

Харків. 15 червня. УНІАН. Збірна України програла у другому матчі групового етапу Євро-2012 збірній Франції.

Рахунок гри, яка щойно завершилася на «Донбас Арені», 2:0 на користь французів.

Перший гол на 53-й хвилині забив Менез. На 56-й хвилині, коли не встигли господарі оговтатися від першого гола, як Йоан Кабай скористався чудовим пасом Бензема і подвоїв перевагу Франції.