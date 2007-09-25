У появі 107-річних «старожилів» у списках винні машини і програми

Харків. 25 вересня. УНІАН. У тому, що до списків виборців потрапили «старожили» у віці понад 197 років, винна техніка і комп’ютерні програми.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, так прокоментував неточності у списках виборців, зокрема, появу в них громадян у віці 107 років, перший заступник міського голови – керівник робочої групи з обліку виборців Олександр КРИВЦОВ.

За його словами, що жодна людина у віці 107 років нинішньою робочою групою до списку додатково не була внесена: «Це все люди старих списків ЦВК, складених ще за колишньої влади і внесені на минулих або позаминулих виборах». О.КРИВЦОВ зазначив, що причина появи «довгожителів» - в програмі ЦВК попередніх виборів, яка передбачала, якщо в списку значиться людина без дати народження (а є й такі), то комп`ютер автоматично відносив її до 1900 року народження. Саме тому у Харкові, які в інших містах України масово «голосують» громадяни у віці 107 років.

Управляючий справами виконкому міськради, заступник керівника робочої групи з обліку виборців Олександр НОВАК додав, що цю помилку виправити сьогодні не дозволяє законодавство, і «довгожителі» 107 років та старші будуть знаходиться у списках доти, доки не буде створений державний реєстр виборців. За його словами, ні робоча група, ні виборча ділянка, ніхто інший не може виправити помилку, оскільки юстиція законом обмежена в дачі інформації. «Закон «Про вибори», який визначив порядок уточнення списків виборців, передбачає, що робоча група вносить тільки зміни по тих громадянах (в даному випадку, що померли), які померли за період з 26 березня 2006 р. по 30 серпня 2007 р. - Мінюст дає інформацію про померлих тільки за цей період. А ці люди у віці 107 років були у списках ще до їх складання на минулі вибори, - уточнив О.НОВАК. - Лише державний реєстр обліку виборців, який запрацює з 1 жовтня цього року, займеться збором інформації по кожному виборцю», - сказав він.