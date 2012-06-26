Добкін ставить завдання максимальної готовності до збору ранніх зернових

Харків. 26 червня. УНІАН. Всі господарства області повинні бути вчасно підготовлені до початку збирання зернових.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив губернатор Михайло Добкін під час обласного семінару-наради з питань організації збору ранніх зернових і зернобобових культур врожаю 2012 року.

Керівник області звернув увагу голів районів на те, щоб вони провели роботу з усіма сільськогосподарськими підприємствами з тим, щоб ті були вчасно підготовлені до початку збору зернових.

«Цього року надзвичайно ранні терміни початку збиральної кампанії. За прогнозом, збирання зернових планується розпочати в перших числах липня. Не можна сказати, що господарства Харківської області до цього не готові - рівень готовності становить 98% - але є райони, де показники досить низькі. Тому я прошу голів районів звернути на це увагу і організувати необхідну роботу», - сказав М.Добкін.

Також він зазначив, що питання розвитку сільського господарства були, є і будуть пріоритетними в Харківській області як у плані залучення додаткових інвестицій, так і показників соціально-економічного розвитку і місцеположення Харківщини на карті успішних регіонів України.