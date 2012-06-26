Аеропорт «Харків» отримав ще одну подяку за роботу під час Євро-2012

Харків. 26 червня. УНІАН. Нідерландська авіакомпанія ArkeFly висловила подяку адміністрації Міжнародного аеропорту «Харків» за якісний сервіс у період проведення матчів Євро-2012.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти Євро-2012 у Харкові.

В офіційному листі представники компанії зазначають: «Було дуже приємно працювати в харківському аеропорту на Євро-2012».

Зокрема, нідерландська авіакомпанія подякувала за те, що її літак Боїнг-767 посадили на аеродром таким чином, що вдалося уникнути буксирування цього важкого повітряного судна по злітній смузі. У листі також підкреслюється, що посадка літака відбулася не просто вчасно, а навіть з випередженням графіка.

Окремо у своєму листі ArkeFly відзначає злагоджену роботу команди «Нью Системс АМ» (керуючої компанії Міжнародного аеропорту «Харків», яка входить до групи DCH Олександра Ярославського) та хендлінгової компанії Swissport. А підсумкова оцінка нідерландського авіаперевізника виглядає так: «Харківський аеропорт загалом (всі підрозділи) продемонстрував рівень роботи, що перевищив наші очікування».

Довідка УНІАН. ArkeFly - нідерландська авіакомпанія, базується в амстердамському аеропорту Схіпхол. Є чартерним перевізником голландського підрозділу TUI. Виконує як регулярні, так і чартерні авіаперевезення. Більшість чартерних рейсів виконується для нідepландского туроператора «Arke». Пункти призначення знаходяться в Середземномор`ї, на узбережжі Червоного моря, Карибського басейну, Канарських островів, у Скандинавії, Африці, Азії, Бразилії та на Нідерландських Антильських островах.

Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструйований у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснювалася у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерський башти) - 191,3 млн. дол.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА