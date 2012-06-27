У Печенізькому районі від удару блискавки загинув чоловік

11:24, 27 червня 2012
Харьків
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Тіло знайшли у полі

Харків. 27 червня. УНІАН. На Харківщині від удару блискавки загинув чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, трагічний випадок стався о 15.30 у Печенізькому районі.

На луках на відстані близько 2 км від села Новокомсомольське було знайдене тіло чоловіка, 1963 року народження, у якого під час дощу влучила блискавка. На той момент він пас корів.
 

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