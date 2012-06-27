На пляжі в Чугуєві знайшли 100-кілограмову авіабомбу

Харків. 27 червня. УНІАН. У Чугуєві на одному з пляжів на річці Сіверський Дінець виявлено фугасну авіабомбу часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області, авіабомба ФАБ-100 знаходилася на глибині близько 2 метрів на відстані 20 метрів від приватного домоволодіння на березі водойми.

Снаряд вагою 100 кг виявили драйвери. Вилучення та ліквідацію бомби провели піротехніки-водолази спеціального регіонального центру швидкого реагування МНС. Прилегла територія до небезпечної знахідки була обстежена, бомба вивезена на спеціальні підривний майданчик та знешкоджена. Постраждалих немає.

Евакуація місцевих мешканців не проводилася. Працівники міліції здійснювали охорону місця знахідки.

Як повідомили кореспондентові УНІАН очевидці робіт, під час вилучення авіабомби пляж було закрито. По периметру стояли працівники міліції.

Всього протягом доби було знешкоджено 15 боєприпасів часів війни, серед них: 1 артилерійський снаряд, 13 мінометних мін та 1 авіаційна бомба. Всього з початку року виявлено та знешкоджено 3746 одиниць застарілих боєприпасів.