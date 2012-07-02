Власенко розповів, кому і за що вдячна Тимошенко

Харків. 2 липня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко висловила вдячність Президенту Польщі Броніславу Коморовському та прем’єр-міністрам Італії та Іспанії за підтримку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові повідомив журналістам захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

За його словами, Ю.Тимошенко «поділяє позицію Президента Польщі, що через незаконні дії української влади європерспективи України стають все туманнішими і туманнішими».

С.Власенко зазначив, що, за інформацією, яка з’явилася сьогодні, прем`єр-міністр Італії та Іспанії Маріо Монті і Маріано Рахой планують звернутися до Президента України Віктора Януковича. У своєму зверненні вони мають намір висловити сподівання «щодо швидкого і позитивного для Юлії Володимирівни вирішення питання у Вищому спеціалізованому суді під час розгляду касаційної скарги захисту», - сказав С.Власенко.

Він наголосив, що Ю.Тимошенко не поділяє сподівань прем’єр-міністрів Італії та Іспанії щодо цього питання.

«Те, що відбулося у Вищому спеціалізованому суді на минулому засіданні 26 червня, коли суд, порушуючи закон, безпідставно відклав розгляд справи, це було зроблено для того, щоб затягнути розгляд скарги Юліі Тимошенко у Європейському суді з прав людини», - сказав С.Власенко.

На його думку, керівництво України не налаштоване виконувати політичні обіцянки.

«Янукович не налаштований виконувати своїх політичних обіцянок європейським лідерам і відновлювати законність і демократію в Україні. Він налаштований на одне – продовжувати тримати своїх політичних опонентів у місцях ув’язнення без будь-яких для цього підстав», - сказав С.Власенко.