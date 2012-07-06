Україна на Євро-2012 витратила $5 мільярдів

Харків. 5 липня. УНІАН. Україна витратила на підготовку до Чемпіонату з футболу Євро-2012 5 мільярдів доларів, а дохід від його проведення оцінюється в 1 мільярд доларів.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесников в інтерв`ю італійському виданню «Il Sole 24 Ore», повідомляється на офіційному сайті чемпіонату.

Коментуючи деякі заяви про витрати на підготовку турніру у розмірі 6,5 млрд дол., Б.Колесников сказав: «Це завищені цифри: загальна вартість витрат становила близько 5 мільярдів доларів. Найбільше коштів пішло на будівництво доріг. Від 800 до 850 мільйонів доларів було направлено на будівництво стадіонів».

За його словами, згідно з попередніми підрахунками, за час чемпіонату Україну відвідали 1,8 мільйона осіб. З розрахунку, що під час перебування в Україні одна людина, в середньому, витратила 400 дол., враховуючи інші доходи, на даний момент можна сказати, що захід повернув витрати у розмірі 1 мільярда доларів.

Говорячи про виконану роботу, Б.Колесников нагадав, що за 18 місяців в Україні було збудовано чотири аеропорти, які відповідають найвищим світовим стандартам. У Києві була добудована злітно-посадкова смуга і новий термінал. 50 млн. євро було направлено на операційні витрати, серед яких - перекладачі, підбір і підготовка обслуговуючого персоналу.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола Азаров 3 липня спростував звинувачення опозиції в нецільовому використанні українським урядом 10 млрд дол. на підготовку до Євро-2012, оскільки, за його словами, на вказані цілі було витрачено близько 40 млрд грн, або близько 5 млрд дол.

На знімку: реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст» у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА