На Харківщині судитимуть голову сільради за хабар у $34 тисячі

Харків. 6 липня. УНІАН. На Харківщині за отримання хабара у сумі 34 тисячі доларів судитимуть голову однієї з селищних рад.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, з посиланням на начальника управління прокуратури Олександра Бабікова, це найбільший за розміром хабар, зафіксований правоохоронцями Харківщини у цьому році.

За сприяння в отриманні у власність громадян двох земельних ділянок посадовець вимагав від 100 тисяч доларів США. При цьому отримав понад 34 тисячі доларів, після чого був затриманий правоохоронцями, повідомив О.Бабіков.

Кримінальну справу стосовно голови з обвинувачувальним висновком за злочин, пов`язаний з незаконним відчуженням землі, скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років та з конфіскацією майна.