Програма доступного житла удосконалюється - Дулуб

17:21, 13 липня 2012
Харьків
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Уряд знизив ставку 1-го внеску до 10%

Харків. 13 липня. УНІАН. Постанова Кабінету Міністрів щодо участі в програмі іпотечного кредитування постійно вдосконалюється.

Про це сьогодні в ході огляду будівництва житлового комплексу по вулиці Дача, 55, який включений в програму здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, сказав перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб.

Валентин ДУЛУБ перший заступник голови Харківської облдержадміністрації

За його словами, в Кабінеті Міністрів уже відбулося два додаткових засідання по внесенню змін до постанови №343 «Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов».

«Перша зміна стосується зменшення процентної ставки первинного внеску. Не 25%, а нижче - 10%. Це дається на розсуд банку та поручителів позичальника, яким може бути і будівельна компанія. Друге, змінена можлива площа квартири, яку людина може придбати за програмою іпотечного кредитування. Якщо раніше було 40 квадратних метрів, то зараз - 40 кв. м на людину, плюс 18 кв. м на кожного члена сім`ї, і так до 76 кв. м. У сільській місцевості для будівництва житлового будинку - до 94 кв. м», - сказав В.Дулуб.

Сьогодні також зазначив він, зменшена норма зарплати та норма доходів на всіх членів сім`ї.

«Раніше була норма, яка багатьом людям не дозволяла брати участі в програмі через їхній фінансовий стан. Сьогодні ця норма розширена, і там практично немає обмежень. Тому можна сказати, що Мінрегіонбуд удосконалює цю постанову, щоб якомога більше людей змогло взяти участь у програмі», - сказав В.Дулуб.

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