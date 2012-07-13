Програма доступного житла удосконалюється - Дулуб

Харків. 13 липня. УНІАН. Постанова Кабінету Міністрів щодо участі в програмі іпотечного кредитування постійно вдосконалюється.



Про це сьогодні в ході огляду будівництва житлового комплексу по вулиці Дача, 55, який включений в програму здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, сказав перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб.

За його словами, в Кабінеті Міністрів уже відбулося два додаткових засідання по внесенню змін до постанови №343 «Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов».

«Перша зміна стосується зменшення процентної ставки первинного внеску. Не 25%, а нижче - 10%. Це дається на розсуд банку та поручителів позичальника, яким може бути і будівельна компанія. Друге, змінена можлива площа квартири, яку людина може придбати за програмою іпотечного кредитування. Якщо раніше було 40 квадратних метрів, то зараз - 40 кв. м на людину, плюс 18 кв. м на кожного члена сім`ї, і так до 76 кв. м. У сільській місцевості для будівництва житлового будинку - до 94 кв. м», - сказав В.Дулуб.

Сьогодні також зазначив він, зменшена норма зарплати та норма доходів на всіх членів сім`ї.

«Раніше була норма, яка багатьом людям не дозволяла брати участі в програмі через їхній фінансовий стан. Сьогодні ця норма розширена, і там практично немає обмежень. Тому можна сказати, що Мінрегіонбуд удосконалює цю постанову, щоб якомога більше людей змогло взяти участь у програмі», - сказав В.Дулуб.