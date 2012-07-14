На Харківщині урожай зібрано на 55% посівних площ

Харків. 14 липня. УНІАН. На Харківщині намолочено 848 тис тонн зерна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, середня врожайність становить 25,8 ц/га.

Станом на 13 липня польові роботи розпочаті у 27 районах області. Урожай зібрано на 55% посівних площ (загальна площа посіву складає 603,49 тис га).

У той же час голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін у ефірі програми обласного телебачення наголосив, що валовий збір зерна в Харківській області буде на рівні 2011 року.

За його словами, такий показник валового збору зерна буде забезпечений за рахунок того, що значна кількість площ виділена під посів кукурудзи.

М.Добкін підкреслив, що вперше в області за результатами збору 40% площ отримано понад 90% продовольчого зерна 1, 2 і 3 класу (до цього кращим вважався результат 2011 року, коли було зібрано близько 70% висококласного зерна).

Губернатор зауважив, що перехідний залишок зерна і прогноз на урожай 2012 року дають усі підстави стверджувати, що на соціальні сорти хліба в області збережуться стабільні ціни, які не змінюються з лютого 2010 року.