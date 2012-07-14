Металіст стартував з перемоги

Харків. 14 липня. УНІАН. У стартовому матчі 1-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст на своєму полі завдав поразки маріупольському Іллічівцю.

Рахунок гри, яка щойно звершилася на стадіоні «Металіст», 2:0 на користь харків’ян.

Перший гол на 18-й хвилині забив Соса.

Команда Маркевича помітно домінувала у першому таймі, демонструючи комбінаційний футбол. «У другому трохи не заладилось», як сказав у флеш-інтерв’ю Мирон Маркевич, і ініціативу час від часу перехоплювали маріупольці.

Після кількох замін харків’янам врешті вдалося «дотиснути» Іллічівця - на доданих хвилинах гри дебютант Металіста Ребенок, колишній гравець Ворскли, головою замкнув блискучу подачу з флангу того ж Соси. 2:0.

«У першому таймі - сказав Маркевич, - непогано виглядали». На запитання, чи задоволений він атакуючою ланкою, тренер відповів: «Створили дуже багато моментів у першому таймі».

Стан готовності своєї команди до сезону Маркевич оцінив на 60%.

Склад Металіста: Горяінов, Барвінко, Пшеничних, Торсігльєрі, Вільягра, Торрес, Хав’єр, Соса, Марлос (Бланко, 77), Тайсон (Крістальдо, 89), Лисенко (Ребенок, 67).

Наступну гру Металіст проведе у Сімферополі з Таврією 21 липня.

Фото metalist.ua