Київський райсуд знову переніс розгляд справи по ЄЕСУ

Київський районний суд Харкова переніс розгляд кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ на 14 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення головуючий суддя Костянтин Садовський ухвалив, зважаючи на відсутність Ю.Тимошенко та її захисника Євгенії Тимошенко у залі судових засідань.

Суддя також відклав розгляд клопотання прокурорів про використання відеоконференції під час цього судового процесу. К.Садовський постановив з’ясувати можливість проведення такої відеоконференції.

У свою чергу захисники Ю.Тимошенко Сергій Власенко та Олександр Плахотнюк наголосили на тому, що чинне законодавство не передбачає проведення відеоконференції під час судового процесу у кримінальній справі.

«Чинним законодавством України не передбачена відеоконференція під час судового розгляду у кримінальному процесі», - сказав С.Власенко. Він висловив вимогу захисту екс-прем’єра призупинити провадження у справі до одужання підсудної.

Також С.Власенко попросив прибрати зі столів захисників апаратуру, встановлену, на його думку, для проведення відеоконференції.