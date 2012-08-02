Харківський авіазавод почав збирати літак для Казахстану

Харків. 2 серпня. УНІАН. Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство має підписаний контракт з Казахстаном на виготовлення літака АН-74. Роботи за вказаним контрактом почалися відразу після надходження авансового платежу від замовника, планований термін відвантаження – лютий 2013 року.

Про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Андрій Моченков.

За його словами, на сьогодні Харківський авіаційний завод також має підписаний контракт з м. Самара Російської Федерації на виготовлення і поставку 5 літакокомплектів, з яких 2 од. відвантажені в 1-му півріччі 2012 року, інші 3 од. планується поставити згідно з графіком до кінця поточного року.

Також ХДАВП продовжує працювати над виконанням контракту з Туркменістаном, згідно з яким 1 літак АН-74 відвантажено замовнику у вересні 2011 року, другий літак відвантажено в кінці червня поточного року.