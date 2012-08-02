На ремонт доріг на Харківщині витратили 35 млн

Харків. 2 серпня. УНІАН. У 2012 році на ремонт, реконструкцію та утримання доріг комунальної власності Харківської області виділено 114,5 млн. грн. з державного бюджету. Станом на 1 серпня загальний обсяг виконаних робіт становить близько 35,84 млн. грн. (31,3%).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ХОДА з посиланням на першого заступника голови Харківської облдержадміністрації Валентина Дулуба.

За його словами, для обласного бюджету сума субвенції складає 17 млн. 691,2 тис. грн., для районних бюджетів області та міст обласного значення всього 96 млн. 822,2 тис. грн., в тому числі м. Харків – 66 млн. 441,8 тис. грн., районам і містам обласного значення – 30 млн. 380,4 тис. грн.

Найбільш активне освоєння коштів субвенції з державного бюджету у м. Харкові (42%), а також у Близнюківському районі (54%), м. Куп`янську (25%), м. Ізюмі (19%), Зміївському районі (11%).