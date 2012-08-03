Власенко про гласність, фарс і соціалістичну законність

Харків. 2 серпня. УНІАН. Кримінально-процесуальний кодекс України не передбачає можливості проведення виїзних судових засідань.

На цьому в коментарі кореспондентові УНІАН наголосив захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, відповідаючи на питання про можливість проведення судового засідання у справі щодо ЄЕСУ в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де екс-прем’єр проходить курс лікування.

«Це незаконна дія суду. Нехай мені суд скаже, якою статтею Кримінально-процесуального кодексу дозволено проводити виїзні засідання. Я вам можу сказати, якою статтею, - ч. 5 ст. 20, але, на жаль, вона відмінена. Цієї статті зараз немає. Ніякі виїзні засідання не передбачені. Я вже не говорю, що ця норма була в розділі «Гласність судового процесу» і виїзні судові засідання проводилися з метою популяризації радянської соціалістичної законності, щоб якомога більше людей дізналися про правопорушення і таким чином попередити правопорушення, а не для того, щоб судити хворих по лікарнях або камерах Лук’янівського СІЗО», - сказав С.Власенко.

На думку захисника, судові процеси над Ю.Тимошенко «все більше перетворюються на фарс».

«Незаконно можна робити все, що завгодно, але ж це не суд уже, це фарс. Все, що відбувається, до юриспруденції не має ніякого відношення», - наголосив він.