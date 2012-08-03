Харківський лучник – у чвертьфіналі Олімпіади-2012
16:47, 03 серпня 2012Харьків
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В 1/4 Рубан зустрінеться з корейцем
Хакрів. 3 серпня. УНІАН. Харківський лучник, олімпійський чемпіон 2008 р., Віктор Рубан вийшов в 1/4 фіналу в особистих змаганнях на Олімпійських іграх в Лондоні.
В 1/8 фіналу він з рахунком 6:4 переміг француза Гаеля Прево.
В 1/4 фіналу Віктор Рубан зустрінеться з О Хьек Джином з Південної Кореї.
Нагадаємо, раніше в 1/16 фіналу він з рахунком 6:0 переміг спортсмена з Тайваню Ю-Ченг Чена, а в 1/32 фіналу харківський лучник виборов перемогу у китайця Ліу Жаову (рахунок 6:5).
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