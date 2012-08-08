УБОЗ ліквідував банду, яка вбивала і грабувала упродовж 4 років

Харків. 8 серпня. УНІАН. Працівники харківського УБОЗу припинили діяльність етнічної банди, що діяла близько 4 років на території Харківської та Запорізької областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, на рахунку зловмисників - ряд тяжких злочинів, серед яких бандитизм, два вбивства, два збройних напади та незаконне поводження зі зброєю.

Банда складалася із чотирьох вихідців з Північної Осетії, з яких лише один мав громадянство України, інші – нелегали.

Керував спільниками двічі судимий у Росії 26-річний чоловік, який мав досвід вчинення саме тяжких злочинів.

Вони скоювали збройні напади у денний час, на ринках, площах, паркувальних майданчиках біля супермаркетів тощо.

Зловмисники чітко дотримувалися спеціально розроблених правил конспірації, що їм дозволило діяти тривалий час і «заробити» майже 500 тис. грн.

Кримінальну справу направлено до суду.