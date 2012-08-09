Харківський боксер Гвоздик вийшов у півфінал Олімпіади

Харків. 9 серпня. УНІАН. Харківський боксер Олександр Гвоздик (вагова категорія до 81 кілограма) вийшов до півфіналу XXX Олімпійських ігор у Лондоні.

8 серпня Олександр виграв у суперника з Алжиру Абдельхафіда Бенчлаби з рахунком 19:17 і забезпечив собі як мінімум бронзову медаль Олімпійських ігор.

Суперником О.Гвоздика у півфіналі стане боксер з Казахстану Аділбек Ніязімбетов.

У другому півфіналі визначатимуть переможця росіянин Єгор Мехонцев і бразилець Ямагучі Фалькао.

Участь у півфінальному бою вже означає нагородження мінімум бронзовою медаллю.

Раніше до півфіналу вийшов інший представник України, у ваговій категорії до 64 кг, Денис Беринчик. Він переміг австралійського спортсмена, а в півфіналі 10 серпня його суперником буде монгольський атлет. Денис та Олександр стали четвертим і п`ятим учасником півфіналів від української збірної слідом за Тарасом Шелестюком, Олександром Усиком та Василем Ломаченком.