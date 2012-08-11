Харківський боксер Олександр Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади у Лондоні

Харків. 11 серпня. УНІАН. Боксерський бій між українцем Олександром Гвоздиком проти Алібека Ніязімбетова з Казахстану у ваговій категорії до 81 кг завершився у нічию 13-13, втім судді ухвалили рішення на користь казаха.

Як повідомляє офіційний сайт НОК України, українці подали протест з вимогою перерахувати очки за завдані удари, а також розглянути незастосування штрафних санкцій до казахського спортсмена за утримування О.Гвоздика (за правилами за 3 утримання має виноситись попередження і штраф у мінус 2 очки).

Відповідне журі AIBA прийняло протест на розгляд і близько 4 ночі за київським часом передало українцям своє рішення. У тексті рішення йдеться про таке. Попередження за утримання не виносилося, оскільки обидва боксери йшли у клінч, тому такі дії були обопільними. Щодо перерахунку очок за завдані удари судді повідомили: «Очки нараховані правильно, так само, як і остаточне рішення суддів щодо переможця».

Таким чином, О.Гвоздик став бронзовим призером Ігор XXX Олімпіади у вазі до 81 кг.

У своєму коментарі журналістам О.Гвоздик зазначив, щоретельно готувався до поєдинку.

«Я робив свою роботу, готувався до цього поєдинку, передивлявся бої, тому особливих сюрпризів для мене від Алібека не було. Прикро, що не потрапив до фіналу, адже моєю мрією було стати Олімпійським чемпіоном. Мабуть, у цьому поєдинку я припустився багато помилок, якщо рефері підняв руку вгору суперника, а не мою», - сказав О.Гвоздик.