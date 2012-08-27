Металіст розгромив Кривбас

Харків. 27 серпня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 7-го туру української Прем`єр-ліги завдав поразки криворізькому Кривбасу. Рахунок матчу, який у неділю пройшов на стадіоні «Металіст», 3:1 на користь харківського клубу. Голи забили: Хав`єр 14, Марлос 50, Едмар 53 - Канкава 81. Склад Металіста: Горяїнов, Фініньо, Торсігльєрі, Папа Гуйє, Шелаєв, Торрес, Едмар, Хав`єр (Пшеничних 77), Марлос (Бланко 82), Соса (к) (Вілліан 61), Лисенко. Запас: Дишленкович, Ребенок, Крістальдо, Шарпар. Набрави у 7 турах 14 очок, Металіст посідає 4-ту сходинку Турнірної таблиці. Лідирують Шахтар (21) і Динамо (18). На третьому місці – Дніпро (17). Наступну гру харків’яни проведут на виїзді 2 вересня з луцькою Волинню.

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