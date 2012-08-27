Металіст розгромив Кривбас
Харків. 27 серпня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 7-го туру української Прем`єр-ліги завдав поразки криворізькому Кривбасу.
Рахунок матчу, який у неділю пройшов на стадіоні «Металіст», 3:1 на користь харківського клубу.
Голи забили: Хав`єр 14, Марлос 50, Едмар 53 - Канкава 81.
Склад Металіста: Горяїнов, Фініньо, Торсігльєрі, Папа Гуйє, Шелаєв, Торрес, Едмар, Хав`єр (Пшеничних 77), Марлос (Бланко 82), Соса (к) (Вілліан 61), Лисенко. Запас: Дишленкович, Ребенок, Крістальдо, Шарпар.
Набрави у 7 турах 14 очок, Металіст посідає 4-ту сходинку Турнірної таблиці. Лідирують Шахтар (21) і Динамо (18). На третьому місці – Дніпро (17).
Наступну гру харків’яни проведут на виїзді 2 вересня з луцькою Волинню.