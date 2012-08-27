Проект «Село майбутнього» розглянуть на засіданні уряду – Добкін

Харків. 27 серпня. УНІАН. У вересні проект «Село майбутнього», розроблений в Харківській області, буде розглянутий на засіданні Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, говорячи про перспективи реалізації проекту.

За його словами, проект буде реалізований у найближчі 3 роки, Харківська область близько підійшла до цього, зокрема,15 вересня це питання може бути розглянуте і затверджене на одному із засідань Кабінету Міністрів, що має прискорити процес.

«Це дасть нам можливість готувати бюджетні доручення на 2013-2015 роки, тому що цей проект буде реалізовуватися протягом трьох років. Він включає в себе будівництво сучасного генетичного центру - спільно з ізраїльськими і канадськими фахівцями - та молочного комплексу на три тисячі голів дійного стада. На 20 гектарах планується побудувати тепличне господарство і на 1 тисячі гектарів - комплекс виробництва овочів на відкритому ґрунті. Також буде побудовано сучасне овочесховище на 45 тисяч тонн і котеджне містечко на 60 одиниць», - сказав М.Добкін.

Крім того, додав він, проект передбачає створення необхідної інфраструктури, у тому числі й для дистанційного навчання, де будуть працювати молоді фахівці, що залучатимуться до реалізації цього проекту.

Довідка УНІАН. Проект «Село майбутнього» передбачає створення агрокластера в одному з депресивних районів Харківської області. Планується будівництво доступного житла, необхідної інфраструктури (школа, дитсадок, торгово-розважальний центр) та організація високорентабельного виробництва м`ясо-молочної продукції з обсягом випуску на рівні 600 млн грн на рік. Проект дозволить створити 2 тисяч робочих місць із середнім доходом до 7 тис 800 грн на місяць.