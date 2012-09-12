Тимошенко просить, що до неї пустити чотирьох політиків

арків. 12 вересня. УНІАН. Екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася із заявою до адміністрації Качанівської виправної колонії з вимогою надати їй можливість короткострокового побачення з міністром закордонних справ Швеції Карлом Більдтом, заступниками голови партії «Батьківшина» Олександром Турчиновим та Григорієм Немирею, а також народним депутатом України Арсенієм Яценюком.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.Тимошенко.

«Три тижні тому Юлія Тимошенко, відповідно до статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу, звернулася до адміністрації Качанівської колонії з заявою про короткострокове побачення з паном Карлом Більдтом, народним депутатом України Арсенієм Яценюком і з першим заступником голови партії «Батьківщина» Олександром Турчиновим та заступником голови партії Григорієм Немирею», - повідомив захисник екс-прем`єра Сергій Власенко.

За його словами, відповідно до кримінально-виконавчого законодавства, будь-який ув’язнений має право один раз на місяць проводити короткочасові побачення з родичами, знайомими, друзями тощо. «А відповідно до нормативних документів, таких людей одночасно може бути не більше чотирьох», - уточнив захисник.

«Останнє короткострокове побачення Юлія Тимошенко проводила з послом Європейського Союзу Жозе Мануелем Пінтою Тейшейрою 11 серпня 2012 року, тобто пройшло більше місяця і Юлія Тимошенко має право уже на наступне короткочасове побачення», - підкреслив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні донька екс-прем`єр-міністра України Євгенія Тимошенко провела зустріч з міністром закордонних справ Швеції К.Більдтом та міністром Швеції з питань міжнародного розвитку та співробітництва Гуніллою Карлссон, які висловили свою стурбованість ситуацією в України.

К.Більдт звертався до Міністерства закордонних справ України щодо можливості проведення зустрічі з екс-прем`єром. Проте, як стало відомо сьогодні, Державна пенітенціарна служба відмовила міністру закордонних справ Швеції у наданні дозволу на таку зустріч з Ю.Тимошенко.