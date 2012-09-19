Добкін: від розширення кордонів Харкова виграла вся громада області

Харків. 19 вересня. УНІАН. Від розширення кордонів Харкова виграла вся громада області.

Про це сказав під час зустрічі з журналістами голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, коментуючи рішення Верховної ради України щодо збільшення площі Харкова.

За словами губернатора, цьому передувала серйозна копітка робота. Питанням займалися фахівці міської ради, обласної ради, обладміністрації та багатьох громад, які територіально увійшли в нові кордони Харкова.

«Це стало можливим завдяки тому, що у нас абсолютне єднання влади в регіоні: обласної та органів місцевого самоврядування», - сказав М.Добкін.

«Земля навколо Харкова, - додав він, - для області була найціннішою, бо вона мала найбільшу привабливість. Харків - магніт для бізнесу. Чим ближче до нього, тим вигідніше розвивати свій бізнес. Але, ми не можемо сьогодні дозволити собі не думати, що буде через 10, 15, 20 років. Якщо не зробити сьогодні ті кроки, які були зроблені з розширення меж Харкова, це означає дати можливість взяти його в щільне кільце і при відродженні економіки пустити його не за межі існуючих кордонів, а всередину».

М.Добкін вважає, що «на сьогоднішній момент вся громада від цього лише виграла».

«Виграла та громада, яка на сесіях своїх рад вирішила увійти до складу міста Харкова, виграло місто Харків, виграла Харківська область. Тепер у міста Харкова з`явилися додаткові інвестиційні можливості, оскільки та земля і ті території, які сьогодні увійшли до складу Харкова, вони безсумнівно будуть інвестиційно більш привабливими, ніж якби вони були за межами міста», - сказав губернатор.

За його словами, на цей час вирішуються організаційні питання, які виникають при розширенні території обласного центру. Це пов`язано з рішенням фінансування установ охорони здоров`я та освіти. Крім цього, необхідно перенаправити транспортні потоки.

Як повідомляв УНІАН, Верховна рада України 6 вересня затвердила нові кордони Харкова. За Постанову №11178 «Про зміну і встановлення меж міста Харкова, Дергачівського та Харківського районів Харківської області» проголосували 244 депутати.

Постанова парламенту про нові межі Харкова була погоджена 5 вересня Комітетом ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

Зокрема, у межі міста включили 4450,58 га і виключили з них 52,32 га. Таким чином, загальна площа Харкова становитиме 35002,26 га.

Харкову свої землі частково передають 13 селищних і сільських рад. Найбільшу кількість земель Харкову передає Кулиничівська селищна рада - 2602,49 га, Пономаренківська сільрада - 809,02 га, Черкасько-Лозівська сільрада - 238,91 га.

Законопроект «Про зміну і встановлення межі міста Харкова» до Верховної Ради вніс на початку серпня 2012 р. народний депутат України Валерій Писаренко. Раніше рішення про розширення меж міста Харківська міська рада ухвалила 25 квітня 2012 року, згодом його підтримала Харківська обласна рада.