Жителям Харківщини отримали державні нагороди

Харків. 20 вересня. УНІАН. Сьогодні під час позачергової XVI сесії Харківської обласної ради VI скликання голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін та голова Харківської облради Сергій Чернов вручили високі державні нагороди видатним жителям регіону, повідомляє сайт ХОДА.

Зокрема, орденом «За заслуги» II ступеня нагороджено президента АТ «Куряжський домобудівельний комплекс» Еміля Тер-Степаняна, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – генерального директора сільськогосподарського підприємства ім. Фрунзе Зачепилівського району Івана Гляня та президента АТ «Міжнародний інвестиційний центр» Олександра Счисльонка, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня – директора Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка Валентину Ракитянську.

Медаллю «За працю і звитягу» було нагороджено тракториста Старовірівського лісництва державного підприємства «Красноградське лісове господарство» Василя Сургая.

Присвоєно почесні звання «Заслужений артист України» артистці балету, провідному майстру сцени ХДАТОБ ім. Лисенка Ірині Клюєвій, «Заслужений лісівник України» – директору ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» Сергію Світайлу.

Директор СТОВ ім. Ватутіна Шевченківського району Олег Мельничук нагороджений цінним подарунком Голови Верховної ради України (годинником) та генерального директора ПСП «Родіна» Дворічанського району Олега Шишкунова нагороджено цінним подарунком.

Також було вручено дипломи районам, які відзначилися під час організації та проведення Великого Слобожанського ярмарку 8 та 9 вересня.