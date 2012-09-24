Металіст вийшов до 1/8 Кубка України

4:1 у матчі з Оболонню

Харків. 24 вересня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 1/16 Кубка України з футболу, який відбувся у неділю, 23 вересня, завдав поразки київській Оболоні з рахунком 4:1. Голи у харків’ян забили Марлос (3, 64), Воробей (37) і Шелаєв (78). Металіст грав у складі: Горяїнов, Шелаєв, Пшеничних, Обрадович, Ребенок, Шарпар, Бланко, Вілліан, Марлос (Барвінко 69), Воробей (Боровець 88), Тайсон (Радченко 81).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter