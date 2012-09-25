ЄБРР може допомогти Харківщині в розвитку енергетики і підприємництва

Харків. 25 вересня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку планує надати допомогу Харківському регіону у розвитку енергоефективності та підприємництва.

Про це в ході зустрічі з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом Добкіним сказав керівник делегації Ради директорів ЄБРР Джорджіо Леччезі.

«Метою нашого візиту є отримання більшої інформації про країну. Ми зустрічаємося з державними особами на центральному та місцевому рівні, а також з підприємцями. Україна дуже важлива країна-партнер для банку. Звичайно, ми беремо до уваги той факт, що обстановка в світі також впливає на ситуацію, яка складається в країні. Тому ми повинні дивитися, аналізувати те, що відбувається, з більшою ретельністю. Але, враховуючи це, ми не можемо не визнати, що ваша країна володіє великим потенціалом і великими можливостями. Зокрема, в області є багато можливостей у співпраці з банком. Ми вважаємо, що банк може більше допомагати вам у розвитку вашого регіону. Зокрема, в тих сферах, у яких банк працює, особливо в галузі розвитку енергоефективності та підприємництва, ми можемо бути вкрай корисні для розвитку Харківського регіону», – сказав Д.Леччезі.