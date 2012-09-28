Тюремники не пустили до Тимошенко Яценюка, Турчинова та Немирю

Харків. 28 вересня. УНІАН. Керівництво Качанівської колонії відмовило екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко у зустрічі з лідерами опозиції Арсенієм Яценюком, Олександром Турчиновим та Григорієм Немирею.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, за даними ДПтС, Ю.Тимошенко звернулась до керівництва Качанівської виправної колонії Харківської області (№54) з проханням про надання їй 28 вересня побачення з А.Яценюком, О.Турчиновим та Г.Немирею. Разом з тим в пенітенціарній службі зазначили, що «самі вказані громадяни з проханням про побачення з Ю.Тимошенко до керівництва установи не звертались».

Дозвіл на таке побачення керівництвом установи надано не було, про що було проінформовано саму Ю.Тимошенко з роз’ясненням причин та посиланням на нормативну базу, повідомили в ДПтС.

Зокрема, як зазначили в пенітенціарній службі, на підставі чинної нормативно-правової бази, надання побачень із засудженими, які проходять курс лікування в стаціонарних умовах, на період лікування призупиняється. Право на спілкування із засудженими мають лише адвокати та медичний персонал, додали в прес-службі.

Також у ДПтС вказують, що згідно з рекомендаціями німецьких лікарів клініки «Шаріте», значна кількість зустрічей негативно впливає на процес реабілітації Ю.Тимошенко, у зв’язку з чим лікарі рекомендували максимально обмежити кількість зустрічей на час перебування засудженої у стаціонарному закладі і зосередитися саме на реабілітаційному процесі.

На даний час, як йдеться в повідомленні, для одержання медичної та правової допомоги адміністрацією Качанівської колонії забезпечується право Ю.Тимошенко на побачення її із захисниками та лікарями без обмежень.

Одночасно ДПтС України нагадує, що під час перебування Ю.Тимошенко у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» їй понад 180 разів надавалися зустрічі з представниками Європейського парламенту, дипломатичних місій міжнародних та закордонних організаційно-правових інституцій, політичними діячами та окремими громадянами.