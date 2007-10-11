ФДМУ виставить на торги блокуючий держпакет акцій ХТЗ

Київ. 11 жовтня. УНІАН. Фонд держмайна виставить 16 листопада ц.р. на торги на Українській міжнародній фондовій біржі держпакет акцій ВАТ «Харківський тракторний завод» у розмірі 27,62% акцій.

Про це повідомили УНІАН у Фонді держмайна.

Загальна кількість акцій, що входять у пакет, становить 4,8 млн. штук, номінал акції - 0,25 грн.

Довідка УНІАН. ВАТ ”Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе” розпочав роботу в 1931 році. На сьогодні це найбільше і єдине в Україні і країнах СНД підприємство з виробництва уніфікованих гусеничних і колісних сільськогосподарських тракторів загального призначення. За роки роботи ХТЗ випустив понад 2,5 млн. тракторів різних моделей і модифікацій.

56,3774% акцій ВАТ “Харківський тракторний завод” належить ВАТ ”МФС” (номінальний утримувач), 38,1469% - АКІБ ”Укрсиббанк”.

У 2006 році ХТЗ збільшив збитки на 38,1%, порівняно з 2005 роком, до 31,229 млн. грн.