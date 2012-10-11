У Харкові пройдуть Дні російського кіно

Харків. 11 жовтня. УНІАН. У цьому році Харків став другим містом, крім Києва, який приймає «Дні російського кіно в Україні».

Як повідомила на прес-конференції в середу начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторія Маренич, в рамках проекту «Харьковская сирень. PS» з 17 по 20 жовтня в кінотеатрі імені Олександра Довженка відбудуться безкоштовні покази сучасних російських фільмів. Презентувати їх приїдуть відомі актори.

«17 жовтня о 15.00 в цьому залі відбудеться прес-конференція відомих російських зірок кіно Миколи Бурлака, Тимофія Федорова, Андрія Руденського, Світлани Тома, Лариси Лужиної, Сергія Новожилова. Відкриття «Днів російського кіно» в Харкові і демонстрація першого фільму відбудеться 17 жовтня о 17.00 в кінотеатрі ім. О.Довженка. Всього буде продемонстровано 4 фільми: «Поручик Ромашов» (фільм режисера Ігоря Черницького), який буде показаний в день презентації, фільм режисера Олександра Прошкіна «Спокута», «Все для Єви» режисера Каріне Фоліянц. І ми дуже попросили, щоб був представлений і дитячий фільм «Шукачі скарбів» режисера Миколи Щербакова», - повідомила В.Маренич.

За її словами, на даний момент визначається час показу фільмів, але для зручності глядачів фільми демонструватимуться під час денних сеансів. Ознайомитися з новинками сучасного російського кінематографа зможуть і учні «Школи юного журналіста» - в рамках першого заняття в цьому навчальному році в суботу, 20 жовтня, вони відвідають кіносеанс «Шукачі скарбів». Як зазначила В.Маренич, київським глядачам будуть показані абсолютно інші кінокартини.

«У цьому році «Дні російського кіно в Україні» будуть проходити лише в Києві і Харкові. Київ - це столиця, а Харків став другим приймаючим містом завдяки фестивалю «Харьковская сирень» - мені про це розповіла російська сторона. У Києві розпочинається робота 16 жовтня, а 17 жовтня - у нас. При цьому в Києві будуть продемонстровані зовсім інші фільми. Мовиться про нові фільми, які були зняті останнім часом», - передає слова В.Маренич сайт Харківської облдержадміністрації.