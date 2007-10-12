На Харківщині батько вбив 2-місячну доньку

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області ніде непрацюючого 28-річного мешканця Великобурлуцького району, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та виготовлення і незаконне зберігання особливо небезпечних наркотиків, засуджено на 15 років позбавлення волі за умисне вбивство малолітньої дитини.

Як повідомила кореспонденту УНІАН державний обвинувач прокуратури області Олена ГЕТЬМАН, трагедія сталася у квітні ц.р. після розпивання алкогольних напоїв.

Коли дружина пішла за молоком для немовляти, п’яний батько взяв двомісячну доньку на руки, але не втримав. Дитина впала на підлогу і заходилася плачем. Друга спроба взяти маля на руки стала теж невдалою: тепер на підлогу впали вже обоє. Плач дитини, надто роздратував захмелілого батька, який дивився телевізор, і той, аби вгамувати його, не знайшов нічого іншого, як першою ж палицею, котру взяв з купи дров, почав несамовито бити немовля по голові, поки дитина не стихла. Дружина та рідня, яким повідомили про галас у хаті, а також прибулі лікарі вже не могли нічим зарадити.

На ранок батько намагався покінчити життя самогубством, однак це в нього не вийшло, зазначила державний обвинувач.