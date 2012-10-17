Національний проект «Доступне житло» закривають

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Найближчим часом Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами (Держінвестпроект) оголосить про закінчення робіт і закриття національного проекту «Доступне житло».

Про це виданню «Коментарії» розповів директор департаменту національних та інвестиційних проектів Держагентства Юрій Гусєв.

«Розроблено попереднє техніко-економічне обґрунтування, яким передбачено, що проект реалізовуватиметься за рахунок інвестиційних коштів. Проведено переговори на міжвідомчому рівні з Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, за наслідками яких вирішено, що у зв`язку з реалізацією соціальних ініціатив Президента цей проект адмініструватиметься у рамках державної цільової програми «Доступне житло», а сам національний проект припиняє своє існування, і найближчим часом буде ухвалено відповідне рішення уряду», - сказав він.

Як відомо, попереднє ТЕО коштувало бюджету у 2011 році 2,6 млн грн.

Крім того, висновки щодо ТЕО і бізнес-плану проекту мала зробити одна з аудиторських компаній так званої «Великої четвірки»: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young або КPMG. За проектом передбачалося, що по всій країні виростуть так звані «Президентські квартали» з 16-ти типових дев`ятиповерхових монолітних будинків на 70 квартир кожний. Житлоплоща призначалася для молодих сімей, військовослужбовців і кримськотатарського населення. Площа квартири не мала перевищувати 38 кв. м. Вартість же квадратного метра заявлялася на рівні 4 тис. грн.