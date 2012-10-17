Завтра в будинках харків’ян стане тепло - Добкін

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Харківські ТЕЦ-3 та ТЕЦ-5 розпочинають запуск систем теплопостачання.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, за словами губернатора Михайла Добкіна, сьогодні вранці відбулася нарада в НАК «Нафтогаз України», на якій вирішилося питання щодо відновлення роботи ТЕЦ-3 та ТЕЦ-5.

«Сьогодні о 12.00 одночасно розпочнеться запуск систем ТЕЦ-3 та ТЕЦ-5. У будинки харків’ян тепло від цих мереж почне надходити завтра. За технологією підключення до 25 жовтня обігріватимуться всі об’єкти та помешкання. На сьогодні 100 відсотків соціальних об’єктів Харкова та області - з теплом», - повідомив М.Добкін.