В рамках Днів російського кіно в Харкові покажуть 4 фільми

Харків. 17 жовтня. УНІАН. У рамках Днів російського кіно в Харкові буде показано 4 фільми.

Про це сьогодні повідомив на прес-конференції секретар Союзу кінематографістів Росії Сергій Новожилов.

«Ми приїхали до Харкова всього лише дві з гаком години тому, але вже зачаровані його красою і людською чарівністю. Ми дуже довго готувалися до зустрічі з Харковом. Якось за традицією щороку приїжджаємо до Києва, де проводимо показ російських фільмів. На цей раз нам запропонували поїхати до Харкова. Ми вчепилися за цю можливість. Я сподіваюся, що наше перебування в Харкові буде плідним. Ми привезли з собою 4 фільми», - сказав С.Новожилов.

За його словами, сьогодні під час відкриття Днів російського кіно буде показаний фільм молодого актора Миколи Бурлака. Також буде показаний фільм Ігоря Черницького та Миколи Романова «Підпоручик Ромашов» за твором Купріна «Поєдинок».

«Це екранізація класики, але від цього картина буде не менш цікавою. Ми привезли і останню за часом картину з Тимофієм Федоровим у головній ролі «Все про Єву». Цю картину ще не бачили навіть російські глядачі. Ще один фільм - Олександра Прошкіна «Спокута», який тільки виходить на екран», - передає слова С.Новожилова сайт Харківської облдержадміністрації.

Також він додав, що під час відкриття Днів російського кіно в Харкові будуть не просто показані фільми, але й відбудеться невеликий концерт.