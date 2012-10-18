Кличко сам підбирав кожного кандидата від «Удару»
Каже, міг би «сформувати Кабмін»
Харків. 18 жовтня. УНІАН. Лідер політичної партії «Удар» Віталій Кличко заявляє, що особисто підбирав та відповідає за кожного члена передвиборчого списку партії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко заявив на прес-конференції в Харкові, коментуючи обвинувачення політичних опонентів у тому, що передвиборчий список партії «Удар» складається з непрофесійних людей.
«Я відповідаю персонально за кожного члена своєї команди. Я їх підбирав сам», - підкреслив він.
В.Кличко наголосив, що особисто відбирав членів передвиборчого списку за трьома критеріями: бажання самовіддано працювати, виключний професіоналізм та високі особистісні моральні якості кандидата в депутати.
За його словами, за професійними якостями кандидати від партії «Удар» зміг би самостійно сформувати Кабінет міністрів України, «навіть більш професійний, ніж нинішній».