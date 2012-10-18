Харківщина отримала дотацію в 53 млн. грн. на оплату праці бюджетників
Розпорядження Кабміну
Харків. 18 жовтня. УНІАН. Харківська область отримала дотацію розміром понад 53 млн. грн. на оплату праці працівників бюджетних установ.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, розпорядженням Кабінету міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 753-р «Про перерозподіл деяких видатків, передбачених Міністерству фінансів на 2012 рік» Харківській області виділено додаткову дотацію з державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ в сумі 53210,4 тис. грн. та доручено обласній державній адміністрації у тижневий термін здійснити розподіл коштів додаткової дотації між місцевими бюджетами області.
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації Михайла Добкіна від 12 жовтня 2012 року № 586 «Про розподіл коштів додаткової дотації» затверджено розподіл обсягів дотації для бюджетів районів та міст обласного значення, який обраховано пропорційно до фонду оплати праці працівників бюджетних установ на жовтень-грудень цього року та з урахуванням наявних фінансових можливостей місцевих бюджетів.
Головам райдержадміністрацій доручено провести у тижневий термін подальший розподіл коштів вказаної дотації та вжити заходів щодо недопущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, а також рекомендовано міським головам міст обласного значення вжити аналогічні заходи, йдеться у повідомленні.