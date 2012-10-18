У Харкові пройде Міжнародна конференція з високих технологій

Харків. 18 жовтня. УНІАН. 19 жовтня о 10.00 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (вул. Фрунзе, 21, головний (ректорський) корпус, 1-й поверх) розпочнеться Міжнародна наукова конференція «Високі технології в наукових дослідженнях університетів: нанотехнології та наноматеріали, інформаційні технології, енергоефективність, технології високих напруг».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в роботі конференції візьме участь перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євген Сулима, представники Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, ректори та проректори 96 вищих навчальних закладів України, відомі науковці з різних країн світу, представники відомств, міністерств, промислових підприємств, бізнесу.

Основними завданнями конференції є налагодження зв’язків між університетами України та світу, обмін результатами наукових досліджень у галузі новітніх технологій, окреслення напрямків розвитку сучасної університетської науки й освіти, а також перспективи використання високих технологій на основі наноматеріалів, високотехнологічного екологічного обладнання з мінімальними енерговитратами, cтворення сприятливого інвестиційного клімату для подальшого зближення освіти, науки та бізнесу, сталого розвитку економіки України.